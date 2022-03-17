الخارجية الروسية: حقيقة استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية مؤشر على وجود تقدم
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية يعتبر "مؤشرا على وجود تقدم".
جاء ذلك في تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي تابعت: "أما فيما يتعلق بجوهر ذلك التقدم، وطبيعته، فلا يمكن الحديث عن ذلك دون الكشف عن فحوى المفاوضات، وهي مفاوضات مغلقة".
وأضافت: "إننا ننطلق من وجود المفاوضات في حد ذاته، واستمرارها، يعني أن العملية جارية".
المصدر: تاس