الخارجية الروسية: حقيقة استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية مؤشر على وجود تقدم

قالت وزارة الخارجية الروسية إن استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية يعتبر "مؤشرا على وجود تقدم".

جاء ذلك في تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي تابعت: "أما فيما يتعلق بجوهر ذلك التقدم، وطبيعته، فلا يمكن الحديث عن ذلك دون الكشف عن فحوى المفاوضات، وهي مفاوضات مغلقة".

وأضافت: "إننا ننطلق من وجود المفاوضات في حد ذاته، واستمرارها، يعني أن العملية جارية".

المصدر: تاس