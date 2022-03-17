دميتري مدفيديف على "تليغرام": لن ينجح الغرب في إضعاف روسيا أو تمزيقها

صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، بأن رهاب روسيا "روسوفوبيا" لدى الغرب لا قاع له، وأن الغرب لن يكون قادراً في يوم من الأيام على إضعاف روسيا أو تمزيقها.

جاء ذلك في أول منشور له على قناته الخاصة في تطبيق "تليغرام" الروسي، حيث أكّد على أن رهاب الروس الغربي "الروسوفوبيا" قد فاق كل الحدود، بعد أن توسع الناتو إلى الحدود الروسية، ويشن الآن حربا اقتصادية ومعلوماتية شرسة ضد روسيا.

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وتابع مدفيديف: "إن الحروب التي انطلقت ضد بلادنا على جميع الجبهات، والتهديد المستمر، والاضطهاد الشرس لمواطنينا في الخارج هي ما يدفع نحو التدهور الشديد في الوضع الدولي الذي يعيشه العالم اليوم".

وأشار الرئيس الروسي السابق إلى أن الظروف جعلت من "تليغرام" تطبيقا مطلوبا بدرجة أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة التي رضخت للضغوط. وشدد على أن الغرب لا يحب روسيا القوية القادرة على الدفاع عن مصالحها، لذلك فقد انطلق وحش رهاب الروس من قمقمه.

وتابع: "بعد كل شيء كان من الضروري دفع بلادنا نحو الزاوية، ومحاولة تركيعها وإعادة تربيتها وفقاً لأنماط العالم الأنغلوساكسوني، حتى تصبح ضعيفة وخاضعة تماما، والأفضل من ذلك تمزيقها إلى أجزاء".

لكن دميتري ميدفيديف خلص إلى أن أيا من تلك الخطط "لن ينجح".

المصدر: "نوفوستي"