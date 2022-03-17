وزارة النقل الروسية: شركات الطيران تواصل تسيير رحلات دولية

صرحت وزارة النقل الروسية بأن 6 شركات روسية لا زالت تواصل تسيير رحلاتها الدولية إلى عدد من الدول.

وجاء في قائمة الدول: أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان والإمارات وطاجيكستان وتركيا وأزبكستان، كما أضافت الشركة في بيان لها أن 29 شركة طيران أجنبية أخرى من 20 دولة لا زالت تطير من وإلى روسيا.

وجاء في البيان: "على الرغم من القيود التي يفرضها عدد من الدول الأجنبية على استخدام مجالها الجوي، تواصل الخطوط الجوية الروسية النقل الجوي الدولي بمعدل يبلغ حوالي 250 رحلة أسبوعية، حيث تستخدم شركات الطيران الروسية الطائرات التي لا يسري عليها خطر الاحتجاز في الخارج، بما في ذلك 147 طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" SSJ100 روسية الصنع".

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علاوة على ذلك، تستقبل روسيا رحلات من الجزائر وأرمينيا والبحرين وبيلاروس وفنزويلا وإسرائيل والهند والعراق وكازاخستان وقطر وقيرغيزستان والمغرب ومنغوليا والإمارات وصربيا وسوريا وطاجيكستان وتركيا وأوزبكستان، وفقاً لبيان الوزارة.

كما أشارت وزارة النقل أنها استفادت من تجربة وباء فيروس كورونا، بحيث أصبح بإمكانها اتخاذ أصعب القرارات اللازمة بسرعة وفعالية، لتوفير خدمة النقل وحرية التنقل للمواطنين الروس في ظل الظروف الراهنة.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات صارمة ضد روسيا، رداً على العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، حيث حظر الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار، وألزم المؤجرين بإنهاء عقودهم مع شركات الطيران الروسية بحلول نهاية مارس. كذلك تم حظر خدمات صيانة الطائرات والتأمين عليها، بينما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية.

وبسبب تلك العقوبات، أوصت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي بأن تقوم شركات الطيران الروسية، التي تمتلك طائرات لديها سجلات أجنبية، بتعليق الرحلات الجوية إلى الخارج اعتبارا من 6 مارس، من أجل تجنب الحجز على الطائرات. لكن تلك التوصيات لا تنطبق على شركات الطيران الروسية التي لا يهدد طائراتها نفس الخطر.

المصدر: "نوفوستي"