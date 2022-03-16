"الدوما" الروسي يطالب بتقديم بايدن وأعضاء الكونغرس للمحاكمة

ذكّر رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن واشنطن هي التي بادرت إلى عسكرة أوكرانيا وأن على المجتمع الدولي إدراك ذلك، مطالبا بمحاكمة جو بايدن وأعضاء الكونغرس.

وقال فولودين في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "الهستيريا تعصف بالمسؤولين الأمريكيين بدءا من أعضاء مجلس الشيوخ وصولا إلى الرئيس".

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وأضاف أن "بايدن بدأ يقتنع بأن عليه الرد على ما يحدث في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن العام بأسره شهد محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقناعه بضرورة إيجاد حل للقضايا الأمنية، لكن بايدن اعتبر أن الحوار في هذا الصدد ليس ممكنا".

وتابع أن "بايدن وأعضاء الكونغرس الأمريكي هم الذين بادروا إلى عسكرة أوكرانيا، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ويجب تقديمهم إلى العدالة".

وأضاف أن "قادة الدول الأوروبية كان الأجدى بهم إظهار الاستقلال وقوة الإرادة منذ فترة طويلة، وحث الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على وقف عسكرة أوكرانيا إن لم يرغبوا في حدوث كارثة على أراضي أوروبا".

وأكد أن مهاجمة بايدن لبوتين "تأتي بهدف واحد وهو النيل من روسيا".

وخاطب بايدن قائلا: "واضح أنك لا تعرف شعب بلادنا إطلاقا".

المصدر: RT + "تاس"