دميتري مدفيديف يدشن حسابا له على "تلغرام"

دشن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيدف حسابا رسميا له على تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي.

وحصل حسابه على العلامة الزرقاء التي تؤكد أنه حساب حقيقي وموثق رسميا. وهو متاح على الرابط https://t.me/medvedev_telegram.

وفي وقت سابق أكد مساعد مدفيديف أنه لن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة Meta، مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" نظرا "للمواقف المعادية لروسيا" التي تتخذها هذه الشركة الأمريكية.

يذكر أن دميتري مدفيديف، وهو رئيس الوزراء ورئيس الدولة سابقا، كان من بين أولى الشخصيات السياسية الروسية الكبرى، الذين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بنشاط.

المصدر: نوفوستي