الأمم المتحدة تعلّق على دعوة مذيع أوكراني لإبادة الروس

علقت الأمم المتحدة على دعوة المذيع الأوكراني فخر الدين شرف مال عبر إحدى القنوات التلفزيونية المحلية إلى إبادة الروس، داعية إلى الامتناع عن خطاب الكراهية.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "لا علم لدي بهذه التصريحات، لكننا نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي خطاب يحض على الكراهية".

وكان شرف مال تلا خلال مناقشة العملية الروسية دعوة المجرم النازي أدولف أيخمان "لقتل الأطفال والإبادة الجماعية للروس" عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية.

والمذيع المذكور أعلنته القوات الروسية هدفا لها في أوكرانيا، ورصد رئيس جمهورية القرم الروسية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين روبل لأي معلومات تقود إلى هذا المجرم.

ودعا مكسيم بوياكيفيتش نائب مندوب روسيا لدى "الأمن والتعاون في أوروبا" المنظمة إلى الرد على هذه التصريحات.

وقال: "مبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها المنظمة لا تزال سارية، ولذلك نطالب بالرد وعلى وجه التحديد، نطالب بردّ مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام".

وأضاف: "لا ينبغي للمرء أن يتوقع إدانة هذه العبارات التجديفية من الدول الغربية، حيث تدار حملة غير مسبوقة لتشويه صورة الروس وكل ما يتعلق بروسيا".

المصدر: "نوفوستي" + RT