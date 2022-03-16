الرئاسة الأوكرانية: خطة التسوية بالمفاوضات مع روسيا التي تحدثت عنها "فايننشال تايمز" لا تمثلنا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حول وضع خطة حياد خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب في أوكرانيا لا تمثل موقف كييف.

وقال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "صحيفة فايننشال تايمز نشرت مسودة (لخطة تسوية) تمثل موقف الجانب الروسي فقط، بينما الجانب الأوكراني له مواقف أخرى".

إقرأ المزيد

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي يمكننا تأكيده حاليا هو المطالبة بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وتقديم ضمانات أمنية من بعض الدول".

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أفادت اليوم الأربعاء بأن روسيا وأوكرانيا بصدد وضع خطة حياد لإنهاء الحرب.

وذكرت أن مسودة الاتفاق مكونة من 15 نقطة ستشمل تخلي كييف عن طموحات عضوية الناتو مقابل ضمانات أمنية، ووقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة.

المصدر: "نوفوستي" + RT