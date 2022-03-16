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بوتين: عسكريونا من الشيشان يؤدون مهامهم بأسمى مراتب الشرف في أوكرانيا

أخبار روسيا

بوتين: عسكريونا من الشيشان يؤدون مهامهم بأسمى مراتب الشرف في أوكرانيا
AFP
مقاتلون شيشانيون - أرشيف
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أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بأداء أفراد قوات الشيشان الروسية في أوكرانيا، وأكد أنهم يؤدون مهامهم العسكرية بأسمى مراتب الشرف هناك أسوة بأشقائهم في السلاح من عموم مناطق روسيا.

وقال مخاطبا رئيس الشيشان رمضان قديروف: "أريد أن أجدد مرة أخرى التأكيد على أن جندك، شأنهم شأن أشقائهم في السلاح من عموم مناطق روسيا، يؤدون مهامهم خدمة لأمّتنا بأسمى مراتب الشرف".

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه سيتصل بقديروف لبحث سير العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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