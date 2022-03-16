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من بينهم 88 طفلا.. إجلاء 312 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار روسيا

من بينهم 88 طفلا.. إجلاء 312 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ 24 ساعة الماضية
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
صورة أرشيفية
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء 312 شخصا من بينهم 88 طفلا من مدينة ماريوبول وضواحيها إلى منطقة "نوفوآزوفسكي" بالجمهورية.

تم ذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدء من الساعة 08:00 يوم أمس الثلاثاء 15 مارس وحتى 08:00 صباح اليوم الأربعاء 16 مارس.

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وأضاف المصدر في قناة "تليغرام" الخاصة به أن من تم إجلاؤهم موجودون حاليا في نقطة الإغاثة التي تم نشرها من قبل قوات وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقد تم إجلاء 1317 شخصا في الفترة من 5 مارس وحتى صباح اليوم.

المصدر: نوفوستي

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