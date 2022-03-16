وسائل إعلام إسرائيلية: "زحزحة" في المحادثات الروسية - الأوكرانية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتصالات رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "زحزحت" نسبيا المفاوضات بين الجانبين من جمودها.

وقالت مصادر رفيعة للقناة: "هناك بعض التململ في المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت إلى أن "الجانب الروسي تنازل عن مطلبه برحيل زيلينسكي ونزع السلاح في أوكرانيا، كما قدم الجانب الأوكراني تنازلات عن المطالب التي طرحتها في بداية المفاوضات".

وأضافت أن "إسرائيل لا تهدف بجهود الوساطة التي تبذلها لتنظيم قمة أمام عدسات الكاميرات في القدس".

وأشارت إلى أن "النتيجة التي أرادتها إسرائيل من لعب دور الوساطة هي التخفيف من الضغط الغربي على إسرائيل".

وتابعت: "لو جلسنا مكتوفي الأيدي لكنا مطالبين بالاصطفاف مع بقية الدول الغربية" في العقوبات غير المسبوقة على روسيا.

المصدر: "عرب 48"