واشنطن تكشف عن عملها "الدقيق والمنسق" مع حلفائها للتأثير في الرأي العام الروسي

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع حلفائها على نقل "معلومات صادقة" للروس، للتأثير في الرأي العام الروسي.

وقال برايس في مؤتمر صحفي إن "الوزارة تعمل مع وكالات أمريكية أخرى وحلفاء واشنطن لنقل المعلومات المطلوبة إلى الروس، بما في ذلك ما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا".

وأضاف أن "هذا الأمر يهدف إلى التأثير على المزاج العام لدى الروس".

وتابع: "حكومتنا تركز مع عدد من حلفائنا وشركائنا على إيصال رسائل ومعلومات صادقة ودقيقة إلى روسيا".

وأردف قوله: "يتم تنسيق هذه الإجراءات بشكل مشترك بين الوكالات، ونحن بالتأكيد نعمل بشكل مكثف مع مجلس الأمن القومي، ولكن إلى حد كبير، تأتي هذه الإجراءات من وزارة الخارجية".

وأضاف: "نستخدم أيضا أدوات مثل Telegram لتوصيل الرسالة، بالإضافة إلى أي قنوات محتملة تسمح لنا بإرسال معلومات إلى روسيا للوصول إلى الجماهير، لأن أفضل مضاد للتضليل هو المعلومات".

وأوضح أن السفارة الأمريكية في موسكو تلعب دورا مهما في ذلك وأن "هذا العمل يتم تنفيذه حاليا في المقام الأول في سياق الأحداث في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"