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مجلس الأمن .. تأجيل التصويت على مشروع قرار روسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا حتى 17 مارس

أخبار روسيا

مجلس الأمن .. تأجيل التصويت على مشروع قرار روسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا حتى 17 مارس
Gettyimages.ru
مجلس الأمن الدولي
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أعلن دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة تأجيل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا حتى الـ17 من مارس الحالي.

وقال بوليانسكي عبر "تيليغرام": "نظرا لطلب عدد من الزملاء في مجلس الأمن منا إجراء مشاورات حول مشروع القرار الذي قدمناه وفقا للأعراف المرعية في المجلس، قررنا تنظيم المشاورات صباح الأربعاء 16 مارس".

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وأضاف: "تم تأجيل التصويت على مشروع القرار حتى الـ17 من مارس".

المصدر: "تاس" 

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