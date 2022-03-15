أول تعليق أمريكي على العقوبات الروسية التي فرضتها موسكو على بايدن و12 مسؤولا آخرين

علّق البيت الأبيض على فرض موسكو عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن و12 مسؤولا آخرين، مشيرا إلى أنه متأكد من أن التواصل مع موسكو سيكون متاحا إن دعت الحاجة، بغض النظر عن العقوبات.

وقال البيت الأبيض تعليقا على العقوبات الروسية: "متيقنون من أنه إذا كنا بحاجة للتواصل مع روسيا فإن هذا سيكون ممكنا".

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.

وأوضحت أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.

المصدر: RT