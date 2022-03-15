القوات الروسية تعلن تصفية ضابطين كبيرين في الاستخبارات الأوكرانية

أفادت وكالة "تاس" بأن القوات الخاصة الروسية صفّت ضابطين كبيرين في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف، توسّط أحدهما قائمة المطلوبين لروسيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "القوات الخاصة الروسية صفّت اثنين من كبار الضباط بمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية قرب كييف".

وأوضح المصدر أن "الضابطين هما العقيد أوليغ أحمدوف والنقيب أول دميتري سايشوك".

وأضاف أن "أحمدوف كان على قائمة المطلوبين لروسيا".

المصدر: "تاس"