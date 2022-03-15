مدير الأمن الفدرالي الروسي باتروشيف: معلومات تؤكد تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا

أعلن مدير وكالة الأمن الفدرالي الروسي، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف عن معلومات تؤكد ضلوع أوكرانيا في تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية بمشاركة مستشارين أجانب وتمويل أمريكي.

جاء ذلك في حديث لسكرتير مجلس الأمن الروسي خلال اجتماع بمدينة غروزني في جمهورية الشيشان التابعة لروسيا، حيث أكد باتروشيف أن عدداً كبيراً من المستشارين الأجانب، ممن استقروا على أراضي أوكرانيا "يثيرون باستمرار تهديدات جديدة للأمن القومي الروسي".

المصدر: نوفوستي