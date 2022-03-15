الكرملين يعرب عن خيبة أمله لتجاهل الغرب قصف دونيتسك

أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن خيبة أمله إزاء صمت الزعماء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قصف وسط مدينة دونيتسك من قبل المتطرفين الأوكرانيين.

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وكان وسط مدينة دونيتسك قد تعرض للقصف بعد ظهر يوم أمس، الاثنين 14 مارس الجاري، ووقع ضحايا هذا القصف 20 شخصا، وأصيب 36 آخرون. وعلق على ذلك رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الذي وصل إلى مكان القصف، إن الصاروخ كان مزودا بذخائر عنقودية.

وتابع بيسكوف: "أريد أن ألفت انتباه حضراتكم إلى أننا جميعا نشعر بخيبة أمل كبيرة جدا لأن القادة الأوروبيين والزميلة جين بساكي ورئيسها الأمريكي، جو بايدن، وجميع قادة المنظمات الدولية وقيادة "الناتو" التزموا الصمت بشأن هذه العملية، ولم يتحدث أحد منهم أمس أو اليوم عن ذلك الحادث. لم نستمع منهم إلى أي تصريحات بشأن الأبرياء الذين لقوا حتفهم جراء الصاروخ الذي أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية. ولم يتحدثوا عن الفظائع التي حدثت في دونيتسك ولم يدينوا أحداً".

وكان عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، قد صرح في وقت سابق بأن صاروخا من طراز "توشكا-يو" الأوكراني قد أسقط بالقرب من مقر الحكومة بوسط المدينة. كما ذكر وزير الصحة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر أوبريشينكو، أن عدد الضحايا التي نجم عنها القصف وصل إلى 20 قتيلا.

ويذكر أن الصاروخ "توشكا-يو" هو صاروخ أوكراني عنقودي، يفتح في الهواء، وينثر ذخائره فوق مساحة كبيرة، فتنفجر حين وصولها إلى الأرض، ما يلحق أضرارا جسيمة بالبشر والمنشآت.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء/ إيغور كوناشينكوف، يوم أمس الاثنين، بأن قصف دونيتسك بالقنابل العنقودية يشير إلى أن هدف القوات الأوكرانية هو قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

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المصدر: نوفوستي