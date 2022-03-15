الأسرى في جزيرة الثعبان بالبحر الأسود لا يشكون من المعاملة

أعرب الأسرى من الجنود الأوكرانيين المحتجزين في جزيرة "زمييني" (الثعبان) في البحر الأسود عن عدم وجود أي شكاوى من ظروف الاحتجاز.

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صرح بذلك مفوض حقوق الإنسان في مدينة سيفاستوبل الساحلية لوكالة "نوفوستي" الروسية، بافل بوتساي. حيث قال إن العسكريين الأوكرانيين المحتجزين في جزيرة الثعبان في البحر الأسود موجودون في ظروف جيدة، ولا توجد لديهم أي شكاوى، وتتوافق ظروف احتجازهم مع اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب.

وتابع بوتساي: "بإمكاني القول بأن ذلك هو الرأي الغالب على جميع الجنود الأوكرانيين المحتجزين في الجزيرة، وقد تحدثت معهم، وكان ذلك هو مضمون آرائهم. هم يشعرون بالرضا، يتم إطعامهم، يتواجدون في مكان جاف ومحمي. ولديهم جميع مستلزمات النظافة، والشراشف النظيفة والأغطية. كما أن لديهم الفرصة لمشاهدة التلفزيون. ولا توجد شكاوى. قاموا بالاتصال بأقاربهم، لكن بعضهم ليس له أقارب. والظروف كلها متوائمة مع اتفاقية جنيف".

المصدر: نوفوستي