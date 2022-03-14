رئيس جمهورية القرم يدعو إيلون ماسك إلى منازلة زيلينسكي والطيران معه لاستعمار المريخ

علق رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف على طلب إيلون ماسك منازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إياه إلى منازلة رئيس أوكرانيا فلاديمير زلينسكي والطيران معه إلى المريخ.

وقال أكسيونوف إن ماسك "مزيج متفجر من جنون العظمة والغباء وانفصام الشخصية.. وهو محتال في الفضاء وراوي قصص يربح الملايين من خلال مشاريع رائعة مثل استعمار المريخ".

وأضاف أنه إذا كان يصبو إلى منافس فهو بحاجة إلى محتال مثله كالروسي سيرغي مافرودي، ولكن بما أن مافرودي قد توفاه الله، فيمكن لماسك أن يتحدى زيلينسكي في النزال.

وتابع: "بعد ذلك يمكن لهما الذهاب لاستعمار المريخ".

واعتبر أن بعد أن بعد ذلك "ستتنفس أوكرانيا الصعداء وسيصبح الهواء على الأرض أنقى".

المصدر: "نوفوستي"