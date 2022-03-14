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زاخاروفا تعلق على فتح أوكرانيا قضية جنائية ضدها

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زاخاروفا تعلق على فتح أوكرانيا قضية جنائية ضدها
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القضية الجنائية المفتوحة ضدها في أوكرانيا تدل على "انفصال نظام كييف عن الواقع".

وقالت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، تعليقا على قرار السلطات الأوكرانية: "يا له من معنى رمزي، وهو يأتي في يوم قتلت فيه القوات الأوكرانية 20 مواطنا مدنيا".

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وأضافت: "هذا هو عالم نظام كييف المنفصل عن الواقع".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين عن فتح قضايا جنائية ضد ماريا زاخاروفا واثنين من القادة العسكريين الروس، متهمة اياهم "بالمساس بوحدة أراضي أوكرانيا".

وأشارت إلى أن عدد المسؤولين الروس الذين تم فتح تحقيقات معهم في أوكرانيا بلغ 65 شخصا.

المصدر: تاس

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