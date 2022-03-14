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موسكو: استكمال مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على روسيا وحدها

أخبار روسيا

موسكو: استكمال مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على روسيا وحدها
Gettyimages.ru
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن استكمال مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على موسكو وحدها.

وقال أوليانوف في تغريدة عبر "تويتر": "في ضوء التكهنات التي لا تنتهي، يجب التذكير بأن استكمال محادثات فيينا الذي أصبح قريبا جدا، لا يعتمد على روسيا وحدها".

وأشار إلى أن مشاركين آخرين في المحادثات طرحوا مسائل تحتاج إلى معالجة لإتمام الصفقة التي تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

المصدر: RT

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