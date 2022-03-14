موسكو: استكمال مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على روسيا وحدها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن استكمال مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على موسكو وحدها.

وقال أوليانوف في تغريدة عبر "تويتر": "في ضوء التكهنات التي لا تنتهي، يجب التذكير بأن استكمال محادثات فيينا الذي أصبح قريبا جدا، لا يعتمد على روسيا وحدها".

وأشار إلى أن مشاركين آخرين في المحادثات طرحوا مسائل تحتاج إلى معالجة لإتمام الصفقة التي تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

In light of endless speculations there is the need to recall that the conclusion of the #ViennaTalks, which is very close, doesn’t depend on Russia only. A number of other participants raised questions which need to be addressed to finalise the deal on restoration of #JCPOA. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 14, 2022

المصدر: RT