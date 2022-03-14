الكرملين: كييف لم تطلب ترتيب اتصال مع بوتين

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم تطلب ترتيب اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورد بيسكوف بـ "لا" على سؤال الصحفيين ما إذا قدم الجانب الأوكراني مثل هذا الطلب اليوم الاثنين أو الأسبوع الماضي.

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وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم الكرملين بأن عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي أمر غير مستبعد، ولكن على وفدي البلدين والوزراء من الجانبين أن يبذلوا جهودا ليكون اللقاء المحتمل جوهريا، وليس من أجل اللقاء بحد ذاته.

وفي وقت سابق كان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا قد التقيا في مدينة أنطاليا التركية لبحث الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي