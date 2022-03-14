الدفاع الروسية تعلن عن تدمير جميع نقاط إطلاق النار للنازيين الجدد في ضواحي ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير الجيش الروسي لجميع نقاط إطلاق النار التي استخدمها النازيين الجدد في ضواحي مدينة ماريوبول وقواتهم في المناطق السكنية.

كما جاء في بيان وزارة الدفاع منذ قليل النقاط التالية:

اقترح الجانب الروسي إنشاء 10 ممرات إنسانية في 14 مارس، ووافقت السلطات الأوكرانية على ثلاث منها، واقترحت 11 مساراً إضافياً.

سمحت عملية فك الحصار حول ماريوبول بفتح ممرات إنسانية وبدء إجلاء السكان.

منذ بداية العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية، تم إجلاء 248 ألفاً و993 شخصاً، من بينهم 54481 طفلاً.

خلال اليوم الماضي، تم إجلاء 8575 شخصاً من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من بينهم 1292 طفلاً.

لا زال 6972 مواطناً من 22 دولة أجنبية محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمية في أوكرانيا.

تتزايد أعداد اللاجئين المتدفقين عبر الحدود الغربية لأوكرانيا إلى بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.

يواصل النازيون الجدد قتل السكان الناطقين باللغة الروسية كلياً أو جزئياً، يمارسون إبادة جماعية في واقع الأمر.

يتلقى السكان المدنيون في المناطق المحررة في أوكرانيا 110 طن من المواد الأساسية والغذائية يومياً.

يسعى معظم السكان المحتجزين لدى القوميين المتطرفين في مدن أوكرانيا إلى اللجوء إلى روسيا وليس إلى الغرب.

زاد عدد طلبات الإجلاء من أوكرانيا بأكثر من 12 ألف في اليوم، وبلغت أكثر من 2.6 مليون. وعلى مدى اليومين الماضيين، تمكنت القوات المسلحة الروسية من إجلاء 21 ألفاً و345 شخص، في اتجاهات جيتومير ولوغانسك ودونيتسك.

القوميون المتطرفون يجبرون الرجال ممن تتراوح أعمالهم بين 18 و60 عاماً تحت تهديد الانتقام من أفراد الأسرة على الالتحاق بكتائب في خاركوف وأوديسا ونيكولايف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية