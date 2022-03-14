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عدد اللاجئين من دونباس إلى روسيا يقارب 250 ألفا

أخبار روسيا

عدد اللاجئين من دونباس إلى روسيا يقارب 250 ألفا
Sputnik
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ذكر القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان اليوم الاثنين، أن روسيا استقبلت نحو 250 ألف لاجئ من دونباس حتى الآن.

وقال تشوبريان خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة" حول تقديم المساعدات للاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمقيمين في المناطق المحررة هناك: "وصل ما يقرب من 250 ألف لاجئ إلى بلادنا، وهم موجودون حاليا في أراضي 31 من المقاطعات والأقاليم الروسية".

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وأضاف المسؤول أنه، حسب تقييمه، تم تنظيم عمل مراكز الإيواء المؤقتة بشكل جيد.

وبدأت موجة اللجوء إلى روسيا من دونيتسك ولوغانسك في منتصف فبراير الماضي مع تفاقم التوتر على الحدود مع أوكرانيا قبل أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية.

المصدر: "نوفوستي"

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