بيسكوف: روسيا لا تحتاج إلى نصائح من استراتيجيين أمريكيين

صرح المتحدث باسم الكرملين بأن موسكو ليست بحاجة إلى توجيه ممن قاموا بعمليات دون رحمة في يوغوسلافيا السابقة والشرق الأوسط وأفغانستان.

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وتابع بيسكوف أن روسيا لا تحتاج إلى توجيه ممن اشتهرت عملياتهم في تلك البلدان بالقسوة، وأضاف قائلا: "إن العالم بأسره يعرف قسوة أسلوب السلطات الأمريكية التي لا تضع لأرواح المدنيين قيمة من أجل تحقيق أهدافها، والجميع يتذكر القصف المكثف ليوغوسلافيا السابقة، والهجمات الصاروخية على وسط بلغراد، والضحايا المتعددة غير المبررة في دول الشرق الأوسط، والجرائم التي ارتكبت على مدار 20 عاماً في أفغانستان، عندما قتل مئات الأشخاص في أعراس ومبانٍ سكنية بضربة واحدة".

وأشار بيسكوف إلى أن "كل هذه الوحشية لم تمنع هروب الولايات المتحدة الأمريكية المخزي من هذا البلد" مؤكدا على أن روسيا "ليست بحاجة لنصائح هؤلاء الاستراتيجيين".

المصدر: تاس