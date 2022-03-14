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إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا في موسكو

أخبار روسيا

إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا في موسكو
Sputnik Alexey Mayshev
إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا في موسكو
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الاثنين إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في العاصمة الروسية اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وكتب سوبيانين في مدونته أن "التحسن المستمر للوضع الوبائي يتيح اتخاذ القرار الذي طال انتظاره".

وتابع أن القرار الجديد يشمل أيضا إلغاء إجراءات مكافحة فيروس كورونا في المصانع والمؤسسات العامة، وقياس درجة حرارة الجسم عند دخول الأماكن العامة، وإقامة حواجز فاصلة في غرف العمل وما إلى ذلك.

وعبر سوبيانين عن قناعته بأن يكون هذا القرار دعما لقطاع الأعمال الذي يعاني من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وكانت العاصمة الروسية قد عززت من عمليات التحقق من الامتثال لنظام ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العامة، ولا سيما في مترو الأنفاق، يناير الماضي، نظراً لانتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

المصدر: "نوفوستي"

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