باحث عسكري مصري يكشف سر سلاح روسيا "المرعب" للجيش الأوكراني

كشف الباحث العسكري المصري في مجال الطيران مينا عادل، سر استخدام الجيش الروسي قاذفات "سوخوي - 34"، في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وأوضح عادل في تصريحات لـRT، أن قاذفات "سوخوي - 34" المقاتلة، من أفضل المقاتلات على مستوى العالم وفي الأسطول الجوي الروسي بشكل خاص للقيام بعمليات قصف البنية التحتية، مشيرا إلى أنها أفضل مقاتلات تم تطويرها على مستوى العالم حتى الآن.

وأشار الباحث العسكري المصري إلى أنه تم تطوير أجهزة الرصد والحماية للمقاتلة بشكل كبير، يفوق نظيراتها من القاذفات، مما يجعلها مناسبة لأجواء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونوه بأن ما يميز مقاتلات "سو -34" هو المدى البعيد للمهام الهجومية الذي قد يصل إلى 1500 كيلومتر، والحمولة في العادي يمكنها حمل 4 طن تسليح، والحمولة القصوى 8 طن، وهو ما يعطيها مرونة كبيرة في استخدام تسليح متنوع مثل الصورايخ والقنابل الموجهة فئة "كاب - 250" و"كاب - 500" وهو الحل الأنسب للأهداف المتحركة مثل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، ثالثا أهم ما يميزها هي سرعتها التي تصل على ارتفاع عالي 1900 كيلومتر/ساعة بالإضافة إلى إمكانية المناورة الجوية ما يجعلها لا تحتاج إلى مرافقة مقاتلات جوية لحمايتها مثل "سوخوي - 30" و"سوخوي - 35"، وعلى ارتفاع منخفض تصل إلى 1300 كيلومتر/الساعة وهو ما يجعلها تتمكن من الهروب من منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى والمحمولة على الكتف.

وأشار إلى أن الميزة الأخرى لهذه القاذفة المقاتلة، هو تمكنها من استهداف المقاتلات المعادية عكس القاذفات الاعتيادية، بسبب امتلاكها رادار مجهز لرصد 8 أهداف والاشتباك مع 4 في وقت واحد، حيث تقلع القاذفة وفي حوزة تسليحها صواريخ "أر-74" وأر" - 77" والتي تستطيع استهداف المقاتلات، وتعطي قائد الطائرة شعور بالارتياح حال الهجوم عليه من مقاتلات معادية.

وقال مينا عادل الباحث العسكري إن "سوخوي - 34" بالإضافة إلى مميزاتها الهجومية، تتميز بإمكانياتها الدفاعية، حيث تمتلك رادار تحذيري يمكن الطيار من معرفة الأجواء والأوضاع حوله في حالة استهدافه من رادارات معادية وإمكانية استهدافه، بالإضافة إلى إمكانية الطائرة تحديد إذا تم استهدافها عبر صواريخ مختلفة.

ووفقا للباحث المصري تتمكن "سوخوي - 34" من إطلاق الصواريخ المضادة للرادارات طراز "KH-31"، وتحييد منظومات الرادار الخاصة بالدفاع الجوي الأوكراني، بالإضافة إلى امتلاكها منظومة التشويش الإلكتروني، وهو ما جعل الجيش الروسي يسيطر بشكل كبير على منظومات الدفاع الجوي البعيدة إلكترونيا.

ونوه بأن الجيش الروسي من المتوقع خلال الفترة المقبلة، أن يعطي لمقاتلات "سوخوي - 34" ارتياحية كبيرة عبر مساعدتها باستخدام الطائرات دون طيار لاستهداف بعض المنظومات الدفاعية المتحركة مثل "بوك" و"تونغوسكا" و"سام-8".

المصدر: RT