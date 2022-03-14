قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تتقدم في الضواحي الشمالية الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع بجمهورية لوغانسك الشعبية عن تقدمها نحو الضواحي الشمالية الشرقية عقب نجاحها في عزل مدينة "سفيريودونيتسك" الواقعة غرب نهر "سيفيرسكي دونيتسك".

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جاء ذلك في بيان رسمي على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الاثنين 14 مارس، حيث أضاف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، التي سبق وعزلت "سيفيرودونيتسك" من الجهتين الشرقية والجنوبية، تقاتل الآن القوميين المتطرفين في الأطراف الشمالية الشرقية من المدينة.

المصدر: نوفوستي