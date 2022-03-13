قديروف ردا على تهديدات مسؤول أوكراني بـ"سحقه" لو كان قريبا من كييف حقا: هل تريد أن أطرق بابك؟
Globallookpress
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علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني التي قال فيها إن جيش بلاده سيسحق قديروف لو كان قريبا من كييف حقا.
وقال قديروف في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "لماذا؟ ألم تر المشاهد، أم يجب أن أطرق بابك" لتصدق أنني هنا؟
وانتشر فيديو في وقت سابق لقديروف يزور قوات الشيشان في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.
وكان قديروف أعلن أن عسكريي قوات الشيشان الروسية أصبحوا على مقربة من كييف.
المصدر: RT