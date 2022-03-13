لافروف يلتقي بن عبد الرحمن في موسكو الاثنين لبحث قضايا إقليمية ودولية

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاثنين في موسكو، لبحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية.

وذكرت "تاس" أنه من المتوقع أن يبحث الوزيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يبحث الطرفان الشؤون الرياضية، نظرا لاعتزام موسكو والدوحة توقيع مذكرة للتعاون الرياضي.

وأضافت أن الملف الأفغاني قد يطرح على طاولة البحث، نظرا لتأثير الدوحة على الحكومة الحالية في أفغانستان.

وحسب وزارة الخارجية الروسية فإن آخر اتصال بين الوزيرين جرى في 24 فبراير، أكد فيه الطرفان التزام موسكو والدوحة بالحفاظ على حوار سياسي منتظم، وبحثا الاتفاقيات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

المصدر: "تاس"