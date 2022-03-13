الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن التكتل بصدد الموافقة في الـ14 من مارس الحالي على عقوبات جديدة مقترحة ضد روسيا.

وقالت رئاسة الاتحاد عبر "تويتر إن "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي قدمتا مقترحات لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تم تطويرها بعد قمة فرساي وبالتشاور مع شركائنا الدوليين".

🔴#Ukraine | Présentation par la @EU_Commission et le @eu_eeas de leurs propositions de nouvelles sanctions, élaborées suite au sommet de Versailles et en concertation avec nos partenaires internationaux.



Finalisation et approbation attendues demain au COREPER.#PFUE2022pic.twitter.com/GdB5rS8Yk8 — Présidence française du Conseil de l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@Europe2022FR) March 13, 2022

وأضافت أنه "من المتوقع مراجعتها والموافقة عليها غدا في لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT