مستشار الرئيس الأوكراني: موسكو وكييف تعملان على القضايا الرئيسية التي ستعقب المفاوضات

أعلن ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن طرفي المفاوضات الروسية والأوكرانية يعملان على إضفاء الطابع الرسمي على بعض المناقشات حول القضايا الرئيسية قبل استئناف المفاوضات.

وقال بودولاك في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" إنه "حالما يتم وضع صيغ قانونية متبادلة، سيتم تحديد موعد اجتماع الجولة الرابعة من المفاوضات، قد يكون غدا أو بعد غد".

وأشار إلى أنه "ليس من الضروري المضي قدما لمجرد التفاوض".

وتابع: "ناقشنا جميع القضايا، ونحاول الآن تجميعها في بعض الصيغ القانونية".

ولفت إلى أن "القائمة النهائية الأولية للقضايا يجب أن توضح آليات التعويض المتعلقة بالدمار في الأراضي الأوكرانية".

ولم يستبعد أن يتطلب توقيع هذه الوثيقة مشاركة دول ثالثة معنية بالوضع حول أوكرانيا "بشكل مباشر وغير مباشر".

وقال: "هذه البلدان، التي ستحل مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، تشارك بنسبة 100٪ في هذه المسألة.. لن تكون هناك حاجة لإشراكها بطريقة أو بأخرى بشكل إضافي".

وأضاف: "يمكنهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أي لحظة والانضمام على الفور إلى العمل النهائي والتوقيع على الوثيقة النهائية الأولية، ولا أرى أي مشاكل في هذا".

المصدر: "تاس"