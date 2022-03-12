سلطات نيس الفرنسية تسحب ترخيص مظاهرة قرب الكاتدرائية الروسية

أفادت صحيفة "نيس ماتين" الفرنسية بأن سلطات مدينة نيس سحبت ترخيص مظاهرة بالقرب من الكاتدرائية الروسية في المدينة، وسط تهديدات ضد الرعية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بسبب التوترات الدولية، تراقب المديرية العامة للأمن الداخلي التطورات عن كثب، حيث أعلنت المحافظة أخيرا مساء السبت تأجيل التظاهرة".

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وأضافت أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد شكوى من المحامي جيرارد جرماني، لمحافظ دائرة ألب ماريتيمز.

كما قدم رئيس الكاتدرائية أندريه إليسيف أيضا شكوى للمحافظ أكد فيها أن الكنيسة مكان للعبادة، يقبل المؤمنين الأرثوذكس من أي جنسية بسلام.

كما أشار إلى أن يوم الأحد هو اليوم الأول من الصوم الكبير، حيث سيقصد الكنيسة العديد من أبناء الرعية بمن فيهم كبار السن.

المصدر: "تاس"