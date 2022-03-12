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الرئيس الصربي: الإعلام الروسي أقوى من نظيره الغربي في تغطية أحداث أوكرانيا

أخبار روسيا

الرئيس الصربي: الإعلام الروسي أقوى من نظيره الغربي في تغطية أحداث أوكرانيا
Gettyimages.ru
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن وسائل الإعلام الروسية أصبحت أقوى وأكثر نشاطا من الغربية في تغطية الأحداث في أوكرانيا.

وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "بينك": "لدينا مواطنون يشاهدون جميع وسائل الإعلام، هناك قنوات تلفزيونية أوكرانية، روسية، إنجليزية، أمريكية، فرنسية، ألمانية، صينية.. نحن الدولة الوحيدة التي يمكن للجميع فيها مشاهدة الجميع".

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وأضاف: "شنت حملة وحشية ضد الروس في جميع وسائل الإعلام الغربية قبل وقت طويل من بدء الحرب".

وأردف قوله: "الروس أخفوا أوراقهم، ولم يكن لديهم وقت في الأيام الثلاثة الأولى من العملية، وصدموا بردّ الغرب ووحدته ودرجة وقوة العقوبات... هذا مؤلم".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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