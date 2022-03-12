الرئيس الصربي: الإعلام الروسي أقوى من نظيره الغربي في تغطية أحداث أوكرانيا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن وسائل الإعلام الروسية أصبحت أقوى وأكثر نشاطا من الغربية في تغطية الأحداث في أوكرانيا.

وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "بينك": "لدينا مواطنون يشاهدون جميع وسائل الإعلام، هناك قنوات تلفزيونية أوكرانية، روسية، إنجليزية، أمريكية، فرنسية، ألمانية، صينية.. نحن الدولة الوحيدة التي يمكن للجميع فيها مشاهدة الجميع".

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وأضاف: "شنت حملة وحشية ضد الروس في جميع وسائل الإعلام الغربية قبل وقت طويل من بدء الحرب".

وأردف قوله: "الروس أخفوا أوراقهم، ولم يكن لديهم وقت في الأيام الثلاثة الأولى من العملية، وصدموا بردّ الغرب ووحدته ودرجة وقوة العقوبات... هذا مؤلم".

المصدر: "نوفوستي"