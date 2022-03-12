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الدفاع الروسية: النازيون الجدد يحتجزون أكثر من 6900 أجنبي في أوكرانيا

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الدفاع الروسية: النازيون الجدد يحتجزون أكثر من 6900 أجنبي في أوكرانيا
Gettyimages.ru
النازيون الجدد في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الجدد في أوكرانيا يحتجزون أكثر من 6900 أجنبي من 16 دولة، ويتخذونهم دروعا بشرية.

وقال رئيس المركز الروسي لإدارة الدفاع الوطني الجنرال ميخائيل ميزينتسيف: ما زال أكثر من 6900 مواطن من 16 دولة أجنبية محتجزين رهائن من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين ويتم اتخاذهم "درعا بشريا"، فضلا عن أطقم أكثر من 50 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ البحرية بسبب ارتفاع خطر الألغام الأوكرانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في بحر آزوف والبحر الأسود.

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وأضاف أن المحتجزين من أذربيجان واليونان وجورجيا ومصر والهند ولبنان وسوريا وتركيا والفلبين وجامايكا وعدد من الدول الأخرى.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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