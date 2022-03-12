قوات أوكرانية تطلق النار على سفينة تجارية روسية في بحر آزوف

أطلقت قوات أوكرانية النار على السفينة التجارية الروسية "سورموفسكي 3064" في بحر آزوف.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية في الحادث أن السفينة كانت على بعد 12 كيلومترا من بلدة شابلسكوي، بمقاطعة شيربينوفسكي، بإقليم كراسنادار، حيث كانت متجهة من اليونان إلى مدينة تاغانروغ.

وقالت إنها بدأت التحقيق في قضية جنائية بشأن محاولة قتل من خلال استهداف سفينة روسية.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق النار على السفينة بطريقة عشوائية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ولفتت إلى أن النيران اشتعلت بالحجرة الرئيسية لقيادة السفينة نتيجة اصطدام مقذوف فيها، إلا أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل طاقم السفينة وتابعت الملاحة.

المصدر: "تاس"