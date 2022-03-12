مصدر: هبوط طائرة ركاب في سوتشي عقب إطلاقها نداء خطر

أكد مصدر في خدمات الطيران، أن طائرة ركاب من طراز إيرباص أطلقت نداء خطر فوق كازاخستان هبطت بسلام في مطار مدينة سوتشي الروسية.

وقال: "الطائرة هبطت بأمان في مطار سوتشي".

وأشير في وقت سابق، بأن "طائرة من طراز إيرباص كانت في رحلة من سان بطرسبرغ إلى سوتشي، أرسلت نداء خطر في المجال الجوي لكازاخستان".

وبحسب المصدر، فقد "هبطت الطائرة إلى ارتفاع 6.5 ألف متر، ثم بدأت في الارتفاع"، من دون ذكر تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: RT + "تاس"