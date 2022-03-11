النيابة العامة تتحقق من نشاط شركات أعلنت انسحابها من السوق الروسية

قال المكتب الصحفي للنيابة العامة الروسية، إن المؤسسة الرقابية ستقوم بالتحقق من احترام حقوق موظفي الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية.

وأضاف المكتب في بيانه اليوم: "بتكليف من المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف، ستقوم النيابة العامة بالتحقق من ضمان مصالح موظفي المؤسسات التي أعلنت إداراتها، عن تعليق نشاطها في روسيا. وسيقوم موظفو النيابة العامة بتعزيز رقابتهم على امتثال هذه الشركات لقواعد وبنود التشريعات الحالية في روسيا".

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أوضح البيان، أن موظفي النيابة العامة فرضوا رقابة صارمة على امتثال هذه الشركات وغيرها لقوانين العمل، بما في ذلك تطبيق شروط عقود العمل، وإجراءات دفع الأجور وتحديد حجمها، والوفاء بالالتزامات تجاه المتعاملين، وكذلك الالتزامات تجاه روسيا الاتحادية.

وشدد المدعي العام على ضرورة الاهتمام بشكل خاص بمراعاة حقوق الفئات غير المحمية اجتماعيا من العمال – اي المعاقين والنساء الحوامل ومن لديهم أطفال صغار، وكذلك المواطنين الذين بلغوا سن ما قبل التقاعد.

وأشار البيان إلى أن "إيغور كراسنوف أشار بشكل منفصل إلى عدم جواز تراجع الشركات التي أوقفت نشاطها في روسيا، عن الالتزامات التي أخذتها على عاتقها سابقا".

المصدر: تاس