مدفيديف للشركات الأجنبية المغادرة لروسيا: عودتكم لن تكون سهلة المنال

أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس بأن على الشركات الأجنبية أن تعلم أن العودة إلى روسيا لن تكون أمرا سهل المنال بعد مغادرتها.

وعلق مدفيديف على قيام بعض الشركات الأجنبية تعليق أعمالها في روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية قائلا: "إن على الشركات الأجنبية مهما كانت أسباب خروجها أن تفهم أنه لن يكون من السهل عليها العودة إلى السوق الروسية، فقد تعاملت روسيا مع العقوبات في عام 2014 وستتأقلم الآن".

واستشهد مدفيديف بأحداث عام 2014 كمثال، كاشفا أنه في ذلك العام: "تسبب الغرب بحالة من الذعر بلا سبب وفرض عقوبات "ومع ذلك، في الماضي، استطاعت بلادنا، بعد أن استجابت لهذه الإجراءات بقيود مكافئة، ضمان الأمن الغذائي، وحل عدد من القضايا في مجال إحلال الواردات، ويمكننا التعامل معها الآن".

المصدر: lenta+سبوتنيك