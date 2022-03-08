واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

أكدت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن جميع السفراء الأمريكيين يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

وقالت نولاند في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "صدرت تعليمات لكل سفير من سفرائنا للعمل مع الدول للانضمام إلى عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" ضد روسيا.

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وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن واشنطن لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط الروسي.

وتابعت: "نعتقد أن تأثير هذا الحظر النفطي الذي أعلناه، لن يكون بعيد المدى، وما نعمل عليه هو اتخاذ خطوات للتخفيف منه جزئيا عبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي".

المصدر: "سبوتنيك"