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"ميتا" تتخذ تدابير لـ"حماية" مستخدمي "إنستغرام" في أوكرانيا وروسيا

أخبار روسيا

Globallookpress Avishek Das
صورة تعبيرية
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قالت شركة "ميتا" المالكة لبرنامج التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إن هذه المنصة "ستتوقف عن إظهار اشتراكات المستخدمين في روسيا وأوكرانيا".

وجاء في بيان للشركة أنه "من أجل حماية المجتمعات في أوكرانيا وروسيا، سنخفي معلومات المستخدمين المتعلقة بمتابعة الأشخاص، والحسابات التي تتابعهم، والأشخاص الذين يتابعون بعضهم البعض في حسابات شخصية موجودة في هذين البلدين".

يذكر أن هيئة الاتصالات الروسية كانت أعلنت، الجمعة، حجب موقع فيسبوك اعتبارا من 4 مارس.

المصدر: وكالات

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