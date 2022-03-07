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الدفاع الروسية تناقش مع ممثلي الأمم المتحدة الوضع الإنساني في أوكرانيا

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تناقش مع ممثلي الأمم المتحدة الوضع الإنساني في أوكرانيا
Sputnik Alexey Mayshev
مبنى وزارة الدفاع الروسية
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عقد في موسكو اليوم الاثنين أول لقاء بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا، حسبما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

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وفي بيان صحفي أشارت وزارة الدفاع إلى أن اللقاء جرى بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت الوزارة أن الطرفين بحثا التنسيق بين العسكريين الروس والمنظمة الدولية "في مواجهة التحديات الإنسانية في أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وفي 4 مارس أطلع شويغو غوتيريش خلال اتصال هاتفي معه، على الوضع في أوكرانيا على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية هناك والأسباب التي دفعت موسكو لإطلاق هذه العملية.

المصدر: "تاس"

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