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الوفد الروسي يغادر إلى بيلاروس للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

أخبار روسيا

الوفد الروسي يغادر إلى بيلاروس للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
Sputnik
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ذكرت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" أن الوفد الروسي توجه إلى بيلاروس لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، التي يتوقع عقدها عند الثالثة ظهرا بتوقيت موسكو.

وقالت وكالة "سبوتنيك": "توجه الوفد الروسي إلى بيلاروس للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا".

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من جهته قال يوري فوسكريسنسكي، أستاذ العلوم السياسية البيلاروسي، المقرب من منظمي الاجتماع، لوكالة إنترفاكس: "من المقرر أن تبدأ المحادثات في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، لكن الوقت قد يتغير بسبب مشاكل مع الخدمات اللوجستية للوفد الأوكراني".

ووفقا له، فإن الوفد الروسي قد سافر بالفعل إلى بيلاروس، منوها بأن المفاوضات ستجرى في بيلوفيزسكايا بوششا، حيث عقدت الجولة السابقة.

المصدر: إنترفاكس، نوفوستي

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