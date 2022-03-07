الجيش الروسي يوزع أطنانا من المساعدات الإنسانية على سكان مدينة خيرسون الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تسليم أكثر من 140 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى سكان خيرسون الأوكرانية والمناطق المجاورة، رغم محاولات القوميين الأوكرانيين عرقلة وصولها.

وبحسب بيان الوزارة: "بمساعدة العسكريين الروس، تم إيصال أكثر من 140 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى سكان مدينة خيرسون والقرى المجاورة جنوب أوكرانيا، ووصلت قافلة محملة بشحنات إنسانية إلى المدينة الأوكرانية قادمة من جمهورية القرم. وضمن العسكريون التابعون للقوات المسلحة الروسية سلامة الحركة وضمان إيصال طرود المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الأساسية".

وشدد البيان على أنه "يمكن للجميع الحصول على المواد الغذائية في مناطق مختلفة من مدينة خيرسون، بما في ذلك في الميدان القريب من الإدارة الإقليمية".

كما لفتت الوزارة إلى أن المسلحين القوميين في خيرسون حاولو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وعمدو إلى ترهيب السكان: "أثناء توزيع الطرود الغذائية، حاول القوميون الأوكرانيون تنظيم استفزازات من أجل منع نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان المحليين، كما سعوا إلى ترهيب الأشخاص الذين يأتون من أجل الطعام".

المصدر: نوفوستي