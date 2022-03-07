موسكو: أحداث أوكرانيا ستسم علاقاتنا مع واشنطن وأوروبا والناتو بطابع جديد

أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا ستخلق نوعا جديدا من العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أوليغ تيابكين مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية قوله: "نحن ننطلق من حقيقة أنه نتيجة للأحداث الجارية، ستحمل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة والناتو، طابعا جديدا".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، تهدف إلى نزع السلاح من السلطة المعادية لموسكو في كييف، وتخليص البلاد من الجماعات النازية التي استهدفت طوال سنوات سكان منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"