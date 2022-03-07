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بريطانيا والولايات المتحدة و3 دول أخرى تخاطب "الإنتربول" لاستبعاد روسيا من المنظمة

أخبار روسيا

بريطانيا والولايات المتحدة و3 دول أخرى تخاطب
Gettyimages.ru
شعار منظمة الانتربول
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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها وجهت خطابا مع نظرائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى "الإنتربول"، لاستبعاد روسيا من هذه المنظمة.

وقالت باتيل في تغريدة عبر "تويتر": "كتبت اليوم خطابا مع نظرائي من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أدعوا فيه منظمة "الإنتربول" ولجنتها التنفيذية لاتخاذ قرار هذا الأسبوع وفقا لقواعدها، بشأن التعليق الفوري لوصول روسيا إلى أنظمتها".

وأضافت "تصرفات روسيا تعد تهديدا مباشرا لأمن الأفراد والتعاون الدولي في إنفاذ القانون".

المصدر: RT

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