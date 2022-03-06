وسائل إعلام: الروس يعلمون مكان زيلينسكي وموسكو ستواصل عمليتها العسكرية حتى نزع السلاح الأوكراني

نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض فكرة وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، "حتى يسلم الأوكرانيون كافة أسلحتهم".

‏وقالت مصادر القناة التي اطلعت على حيثيات اللقاء الأخير بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "الروس أبلغوا الإسرائيليين بأنهم يعرفون مكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكنهم يرفضون استهدافه".

وأوضحت المصادر أن الأمريكيين شجعوا بينيت على لقاء بوتين "أملا في فتح قناة تواصل معه"، حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هاتف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مساء الجمعة وأبلغه بنيته التوجه إلى موسكو، وهو الأمر الذي لم تعارضه الإدارة الأمريكية.

وقال بينيت قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية إنه "لن يتوسع أكثر" في محادثاته، لكنه أكد على مواصلة العمل دبلوماسيا "حسب الحاجة" مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية