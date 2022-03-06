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الكرملين: محادثات بين بوتين وبينيت بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قوات الإنزال الروسية تواصل تقدمها في ضواحي كييف (فيديو)

أخبار روسيا

قوات الإنزال الروسية تواصل تقدمها في ضواحي كييف (فيديو)
Globallookpress MOD Russia
دبابة روسية -صورة تعبيرية-
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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد فيديو يظهر تقدم قوات الإنزال الجوي الروسية في ضواحي العاصمة الأوكرانية، واستمرار زحفها على كييف.

وأظهر الفيديو العربات المدرعة الروسية تواصل زحفها على كييف.

وتستمر القوات الروسية بعمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية منطقة دونباس المستقلة عن أوكرانيا واعترفت روسيا بها، ونزع سلاح الجيش الأوكراني وتدمير بناه التحتية، واجتثاث النازية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم تدمير 61 موقعا عسكريا إضافيا للجيش الأوكراني في الساعات الـ24 المنصرمة، وتحرير 16 بلدة أخرى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: RT + "سبوتنيك"

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