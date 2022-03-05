"ماستركارد" تعلن تعليق خدمات بطاقاتها البنكية في روسيا و"فيزا" تعتزم تعليق خدماتها خلال أيام

أعلنت شركة "ماستركارد" تعليق خدمات بطاقاتها البنكية في روسيا، فيما قالت شركة "فيزا" إنها تعتزم تعليق خدماتها في البلاد خلال أيام.

ووفق بيان لشركة "فيزا"، فإن "البطاقات المستخرجة في روسيا لن تعمل خارج البلاد، في حين أن البطاقات المستخرجة من خارج روسيا لن تعمل داخل أراضيها".

من جهته، أوضح مصرف "سبيربنك" الروسي في بيان أن "بطاقات فيزا وماستركارد التي نصدرها ستظل تعمل داخل روسيا".

وأضاف البنك أنه "سيكون من الممكن إجراء المعاملات على أراضي روسيا، كسحب النقود، وإجراء التحويلات المالية برقم البطاقة، والدفع في كل المتاجر المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت".

المصدر: RT