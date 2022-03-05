بلينكن ونظيره الصيني يبحثان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث اليوم مع مستشار الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وانغ يي حرب موسكو المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا".

وأضاف البيان أن بلينكن "أشار إلى أن العالم يراقب ليرى الدول التي تدافع عن المبادئ الأساسية للحرية وتقرير المصير والسيادة".

وقال الوزير الأمريكي إن "العالم يتصرف بانسجام لرفض العدوان الروسي والرد عليه، بما يضمن دفع موسكو ثمنا باهظا".

المصدر: RT