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بعد "فيسبوك".. روسيا تعلن بدء حجب "تويتر"

أخبار روسيا

بعد
Globallookpress Omar Marques
تويتر
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أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام بدء حجب موقع "تويتر"، بعد أن أعلنت في وقت سابق حظر الوصول لموقع "فيسبوك".

وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل "فيسبوك" بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

المصدر: RT

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